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У Зеленского предлагают создать фонд для поддержки одаренных детей, проживающих в Крыму

Любой ребенок сможет обратиться за стипендией на обучение.

У Зеленского предлагают создать фонд для поддержки одаренных детей, проживающих в Крыму
Тамила Ташева
Фото: Пресс-служба ОП

Представительство президента в Автономной Республике Крым инициирует создание фонда для поддержки одаренных детей, проживающих на полуострове.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Президента в Крыму Тамила Ташева.

"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые проживают на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив из Крыма", - отметила она.

По словам Ташевой, уже проведен ряд консультаций с представителями власти и международными донорами по созданию такого фонда.

"Любой ребенок, который является талантливым и проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - пояснила она.

Напомним, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что на оккупированных территориях увеличивается количество абитуриентов, которые хотят учиться в вузах, которые находятся на контролируемой территории.

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