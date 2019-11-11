Во Львовской области автомобиль столкнулся со школьным автобусом

Десять детей доставлены в больницу для медицинского осмотра.

Сегодня, 11 ноября, около 8:30 утра на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района Львовской области легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "Опель", которым управлял 25-летний житель Пустомытовского района и автобус "Школярик" под управлением 59-летнего местного жителя.

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля" и девять пассажиров "Школярик" - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в мае этого года на Волыни в селе Шклинь грузовик врезался в школьный автобус, водитель погиб. Водитель автобуса, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении грузовику.