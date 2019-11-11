Из четырех погибших было двое детей, кроме того, еще четверо раненых.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion/

В селе Здвижевка Бородянского района Киевской области столкнулось два легковых автомобиля, в результате чего погибло 4 человека, из них двое детей, еще четыре госпитализировано. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"10 ноября около 16.15 в с. Здвижевка Бородянского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 4 человека, из них 2 детей (2007 г.р.) и 4 человека госпитализированы в больницу", – сказано в сообщении ГосЧС.

Спасатели отметили, что для оказания помощи от ГСЧС привлекалось 5 человек личного состава и одну единицу техники.



Фото: facebook.com/pol.kyivregion/

Обновлено 11:11. В пресс-службе областной полиции уточнили, что в результате аварии погибли две женщины, ехавшие в автомобиле Volkswagen на иностранной регистрации. ДТП произошло из-за того, что водитель их машины, выезжая на перекресток, проигнорировал дорожный знак "Движение без остановки запрещено" и не уступил дорогу Volvo, ехавшему по главной дороге.

Обе легковушки перевернулись. В Volkswagen погибли четыре человека: 33-летняя женщина с 11-летним сыном и 39-летняя мать 12-летнего мальчика. Водитель-виновник аварии был госпитализирован, он находится в спецпалате под охраной. Во второй машине пострадали три человека.

Фото: facebook.com/pol.kyivregion/

Напомним, на проспекте Бажана в Киеве автомобиль Lexus протаранил такси Renault, после чего вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. От удара молодая женщина погибла на месте происшествия, а ее спутник был госпитализирован.