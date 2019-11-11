Возможность прохода
Возможность прохода
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
Известный в РФ историк убил и расчленил свою студентку
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
В Киеве жестоко избили ветерана АТО "Хана" и его жену (обновлено)
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
Новым лидером "Слуги народа" избран Александр Корниенко
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
Большинство жителей ОРДЛО назвали войну на Донбассе внутренним украинским конфликтом
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
В Житомирской области убит адвокат одного из подозреваемых по делу Вороненкова (обновлено)
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
Съезд «Слуг»: песни, шутки и новая идеология
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Киевавтодор" предупредил о частичном ограничении движения на Северном мосту

На мосту будут делать ремонт покрытия в направлении Троещины.

"Киевавтодор" предупредил о частичном ограничении движения на Северном мосту
Северный мост в Киеве
Фото: Википедия

На столичном Северном мосту сегодня, 11 ноября частично ограничат движение транспорта с 8:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" на фейсбуке. 

"С 8:00 до 17:00 11 ноября. На Северном мосту выполнять текущий ремонт покрытия. Работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", – сказано в сообщении. 

В "Киевавтодоре" подчеркнули, что во время работ движение будет ограничено частично.

Напомним, представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков на заседании транспортной комиссии Киевсовета 6 ноября заявил, что промедление с восстановительными работами на мосту Патона может привести к его разрушению.

Кроме того, в институте заявили, что если реконструировать мост нельзя, нужно делать реставрацию с приспособлением. Приспособление - это приспособление конструкции к современным условиям использования. То есть можно использовать новые современные материалы, если будет объективная потребность", - сказал Позняков.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также