"Киевавтодор" предупредил о частичном ограничении движения на Северном мосту

На мосту будут делать ремонт покрытия в направлении Троещины.

На столичном Северном мосту сегодня, 11 ноября частично ограничат движение транспорта с 8:00 до 17:00. Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" на фейсбуке.

"С 8:00 до 17:00 11 ноября. На Северном мосту выполнять текущий ремонт покрытия. Работать в направлении Троещины. Чтобы меньше влиять на трафик основные работы планируется сделать до вечерних часов пик", – сказано в сообщении.

В "Киевавтодоре" подчеркнули, что во время работ движение будет ограничено частично.

Напомним, представитель Института электросварки им. Патона Валерий Позняков на заседании транспортной комиссии Киевсовета 6 ноября заявил, что промедление с восстановительными работами на мосту Патона может привести к его разрушению.

Кроме того, в институте заявили, что если реконструировать мост нельзя, нужно делать реставрацию с приспособлением. Приспособление - это приспособление конструкции к современным условиям использования. То есть можно использовать новые современные материалы, если будет объективная потребность", - сказал Позняков.