С начала дня на Донбассе произошло 5 обстрелов, ранены четверо военных

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов минно-взрывные травмы получили четверо военнослужащих Объединенных сил. Поврежден автомобиль.

"Угрозы жизни украинских защитников нет. Их оперативно доставили в лечебное учреждение", - сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке говорится, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Два обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": у Майорска - из зенитной установки ЗУ-23-2, ручных и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: дважды вблизи Новогнатовки - из противотанкового ракетного комплекса; у Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что четверо военных получили ранения у Новогнатовки. Российские боевики в воскресенье обстреляли грузовик 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой.

Напомним, что 9 ноября на Донбассе был ранен один военный, за сутки произошло 18 обстрелов.