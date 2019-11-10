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У самолета украинской авиакомпании SkyUp во время посадки в Египте загорелось шасси

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

У самолета украинской авиакомпании SkyUp во время посадки в Египте загорелось шасси
Фото: twitter.com/JacdecNew

При посадке пассажирского самолета украинской авиакомпании SkyUp Airlines в аэропорту Шарм-эль-Шейха в Египте произошло возгорание левой стойки шасси.

Об этом сообщается на странице министерства гражданской авиации Египта в фейсбуке.

Причиной возгорания стала утечка масла из гидравлической системы.

"Благодаря оперативным действиям наземных и спасательных служб аэропорта удалось справиться с пожаром, предотвратить распространение огня на другие части самолета и тем самым избежать катастрофы", - говорится в сообщении.

В результате эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа, пострадавших нет.

Происшествие случилось ночью 9 ноября. Самолет Boeing 737-800 летел из Запорожья.

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Источник: Интерфакс-Украина
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