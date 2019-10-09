SkyUp на зиму откроет рейсы из Киева в Зальцбург

Рейсы будут выполняться с конца декабря до начала февраля на чартерной основе.

Украинская авиакомпания SkyUp на зиму откроет сезонный рейс из Киева в австрийский город Зальцбург, расположенный рядом с горнолыжными базами.

Полеты будут выполняться с 28 декабря 2019 года один раз в неделю по субботам до 1 февраля 2020 года включительно, информирует avianews.com.

"Билеты продаются только в формате туда-обратно по цене от 6438 грн по тарифу Basic, который включает только ручную кладь. Билеты по багажному тарифу Standard стоят от 6686 грн в обе стороны. Максимальное время нахождения в Зальцбурге составляет 7 дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться на чартерной основе. Заявку SkyUp на открытие регулярных рейсов Киев-Зальцбург комиссия Госавиаслужбы отклонила на заседании 27 августа 2019 года.

В SkyUp отмечают, что пассажиры, купившие билеты по багажному тарифу, могут провозить в качестве багажа спортивное снаряжение, если его общий вес не превышает 23 кг.

"Поскольку тариф Standard включает провоз только одного места весом до 23 кг, если пассажир хочет взять с собой чемодан и комплект спортивного снаряжение, второе место багажа оплачивается дополнительно. Услуга стоит 25 евро за перелет", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 октября стартует рейс из Львова в Объединенные Арабские Эмираты.