Партия Себастьяна Курца выиграла выборы в Австрии

В Австрии 29 сентября состоялись внеочередные парламентские выборы. Они были назначены из-за развала правящей коалиции Австрийской народной партии (ÖVP) и Австрийской партии свободы (FPÖ).

Издание Kurier пишет, что, по данным экзит-поллов, победу на выборах одержала ÖVP, лидером которой является Себастьян Курц, ее поддержали около 37,1% избирателей. Это примерно на 5,6 пункта больше по сравнению с предыдущими выборами 2017 года.

В то же время правопопулистская FPÖ сильно ухудшила свои позиции. Как и два года назад, она занимает третье место, но ее поддержка снизилась на более чем на 9 пунктов до 16,6% (по предварительным данным).

Социал-демократы (SPÖ) набирают 22,3%, это худший результат в истории партии. В 2017 году за них проголосовали 26,9% избирателей.

На четвертом месте - "Зеленые" (13,3%). Их поддержка по сравнению с предыдущими выборами увеличилась примерно на 10 пунктов.

За либеральную партию NEOS (Новая Австрия и Либеральный форум) проголосовали около 7,8% австрийцев.

Остальные политические силы не проходят в парламент.

Напомним, что коалиция ÖVP и FPÖ распалась весной 2019 года после того, как в СМИ попала видеозапись, компрометирующая правых. На ней тогдашний вице-премьер и глава FPÖ Хайнц-Кристиан Штрахе был запечатлен с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагала деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В результате скандала все министры от FPÖ ушли в отставку, а в стране были назначены досрочные выборы.