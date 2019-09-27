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Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн

Банк Цыплакова лопнул в 2014 году.

Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн
Фото: megapolisplus.com.ua

Два бывших руководителя Пивденкомбанка получили подозрение по ст.191 Уголовного кодекса в рамках расследования дела о выводе $38 млн через Meinl Bank.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По версии следствия, в 2012-2014 году подозреваемые незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах в зарубежном банковском учреждении, для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.

Кредит не вернули, и залоговые 38 миллионов были списаны в пользу иностранного банка.

Пивденкомбанк лопнул в мае 2014 года. Его владельцем был Руслан Цыплаков, известный как приятель Виктора Януковича-младшего, погибшего в 2015 году.

Напомним, что отмывание денег через Meinl Bank расследуется не только в Украине, но и в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.

Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.

В частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов из Терра Банка, 39,5 миллионов долларов из VAB Банка, 62 миллиона евро из CityCommerce Bank и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".

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