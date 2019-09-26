Минфин: переговоры с МВФ о новой программе продолжаются

Министерство финансов заявило, что переговоры с Международным валютным фондом о новой программе находятся в активной фазе.

Об этом говорится в комментарии министерства в связи с сообщениями о том, что миссия МВФ уезжает из Киева без результата.

"Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии. На сегодня остается в силе 14-месячная программа Stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских", - говорится в заявлении министерства.

Минфин сообщил, что за время своего пребывания в Киеве миссия Фонда ознакомилась с состоянием дел в Украине, планами правительства на ближайшие несколько лет и пожеланиями дальнейшего сотрудничества с МВФ.

"Повесткой дня возможной поддержки со стороны МВФ может стать программа действий правительства, которая будет презентована Кабинетом министров 29 сентября 2019 года", - заявило министерство.

Напомним, 19 декабря 2018 года была утверждена программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. Первый транш в размере SDR1 млрд (около $1,4 млрд) был предоставлен сразу, больше денег не выделяли.

Миссия МВФ работала в Украине в мае, но уехала без рекомендаций о выделении очередного транша, а потом приехала опять в сентябре.