Суд отклонил иск о национализации авиакомпании "Днеправиа"

Хозяйственный суд Днепропетровской области отклонил иск Фонда государственного имущества о возвращении авиакомпании "Днеправиа", приватизированной в 2009 году, в собственность государства.

Об этом сообщило издание "Финбаланс" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Дело рассматривалось повторно. В марте 2017 года этот же суд принял решение о национализации "Днеправиа", но его отменила апелляционная инстанция. В начале 2019 года Верховный Суд направил дело на пересмотр.

Свой иск Фонд госимущества мотивировал ненадлежащим исполнением ООО "Галтера" (эту компанию связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) обязательств о передаче взлетно-посадочной полосы, радиомаячной системы посадки и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до сентября 2014 года. Также, по оценкам ФГИ, "Галтера" не выполнила свои обязательства по объему инвестиций в аэропорт Днепра, вложив только 142 млн гривен из предусмотренных в 2014 году 882 млн гривен.

Но суд признал, что Кабмин только в ноябре 2015 года определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 года (то есть с начала антитеррористической операции на Донбассе) аэропорт использовали военные, из-за чего у инвестора якобы не было возможности осуществлять реконструкцию объекта.

В 2018 году "Днеправиа" фактически прекратила деятельность, все права на эксплуатацию воздушных линий были аннулированы, а весь флот был переведен в авиакомпанию Windrose.