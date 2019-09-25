SkyUp выиграла апелляцию на решение суда Барышевки о приостановке лицензии

Жительница поселка, подавшая в суд, на разбирательства не пришла.

Авиакомпания SkyUp в среду, 25 сентября, выиграла апелляцию на решение Барышевского районного суда от 24 мая 2019 года о приостановке ее лицензии.

Об этом говорится на сайте Киевского апелляционного суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба ООО «Авиакомпания Скайап» удовлетворена. Постановление Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 об обеспечении иска отменено и принято новое судебное решение, которым в удовлетворении заявления Пасенко Оксаны Анатольевны об обеспечении ее иска отказано в полном объеме", - говорится в заявлении суда.

Пресс-служба SkyUp сообщила, что истец на суд пришла не явилась. Жительница Барышевски Оксана Пасенко была ненастоящим истцом. Еще в июне журналисты "Схем" нашли эту женщину, и она призналась, что не обращалась в суд.

Бывший тогда министром инфраструктуры Владимир Омелян намекал, что за попыткой заморозить лицензию SkyUp может стоять Игорь Коломойский.

Напомним, что 23 сентября Киевский апелляционный суд отменил еще одно скандальное решение Барышевского райсуда, запрещавшего выполнять должностные обязанности первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой.