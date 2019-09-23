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НБУ выиграл апелляцию на решение суда Барышевки по Рожковой

Недоразумение с отстранением замглавы НБУ прекращено.

НБУ выиграл апелляцию на решение суда Барышевки по Рожковой
Фото: пресс-служба НБУ

Киевский апелляционный суд 23 сентября удовлетворил жалобу Национального банка и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня, которым первому заместителю главы НБУ Екатерине Рожковой запрещалось выполнять свои должностные обязанности.

Об этом говорится на сайте НБУ.

"Мы приветствуем решение Киевского апелляционного суда, ведь оно полностью соответствует законодательству Украины. В своей апелляционной жалобе мы указали на грубые нарушения норм процессуального и материального права, которые допустил суд первой инстанции, приняв свое решение. Подобные действия наглядно демонстрируют слабость недореформированной судебной системы, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить решение, которое будет блокировать работу любого государственного органа", - прокомментировал решение апелляционной инстанции начальник управления претензионно-исковой работы НБУ Виктор Григорчук.

В своей апелляционной жалобе НБУ обращал внимание на то, что суд не вправе устанавливать Национальному банку и членам его правления запрет выполнять полномочия; и что законодательством не предусмотрена возможность прекращения, приостановления или запрета осуществления полномочий заместителя главы Нацбанка "по решению суда".

Напомним, что дело об отстранении Рожковой оказалось в Барышевском районном суде после того, как житель этого поселка якобы написал хвалебную заметку в ее адрес на "желтом" сайте. Другого жителя Барышевки эта статья возмутила, и он решил оспорить изложенное в суде, видя в утверждениях автора нарушение своих прав.

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