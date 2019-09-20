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Министр инфраструктуры Криклий счел идею гиперлупа абсурдной

"Если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации".

Министр инфраструктуры Криклий счел идею гиперлупа абсурдной
Владислав Криклий
Фото: facebook/Vladyslav Kryklii

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине, которым занимался экс-министр Владимир Омелян.

Об этом пишет "Наше місто".

"Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет", - заявил Криклий.

Напомним, в мае 2018 года Кабинет Министров одобрил Национальную транспортную стратегию Drive Ukraine 2030. Она предусматривает мировое лидерство Украины в развитии гиперлупа.

Тестовой площадкой по внедрению транспорта пятого поколения должен был стать Днепр. Омелян обещал украинцам реализовать проект за 5-10 лет.

В 2018 Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с американской компанией Нyperloop Transportation Technologies.

Hyperloop - проект вакуумного сверхскоростного поезда, который разрабатывает американский бизнесмен Илон Маск.

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