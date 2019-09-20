Коболев назвал расчетную цену на транзит российского газа в Европу

В зависимости от объемов и сроков, стоимость прокачки тысячи кубометров колеблется от 2,56 до 3,21 доллара.

"Нафтогаз" рассчитал тарифы, по которым "Газпром" мог бы бронировать транзит российского газа в страны Евросоюза через украинскую газотранспортную систему. Об этом после трехсторонних переговоров в Брюсселе заявили глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет "Немецкая волна".

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей", - уточнил Коболев.

Если "Газпром" будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне 3,21 доллара США за прокачку тысячи кубометров на 100 километров ГТС. Если же "Газпром" будет бронировать 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне 2,56 доллара.

Для сравнения, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит 2,61 доллар.

"Чем больше объемы и чем дольше период бронирования, тем ниже будет тариф", - пояснил Коболев. Он также добавил, что российская сторона не ответила на запрос о своем видении нагрузки на украинкую ГТС и продолжительности контракта.

Напомним, сейчас тарифы на транспортировку газа по украинской ГТС устанавливает регулятор, то есть Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг. В то же время оператором украинской ГТС пока остается "Нафтогаз".