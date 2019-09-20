Украина согласна на прямые закупки "некоторого объема" газа у России по рыночной цене

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина заинтересована в прямых закупках природного газа из России на рыночных условиях.

"Если мы говорим о том, что могут быть другие поставщики газа, не только "Газпром", а и другие поставщики, некоторый объем импорта может быть рассмотрен, мы были бы заинтересованы получать некоторый объем газа на конкурентной основе", - сказал Оржель на брифинге в пятницу.

При этом он добавил, что это вопрос будущих консультаций.

Оржель подчеркнул, что в этом вопросе необходимо отделить политическую составляющую от экономической.

Напомним, Украина с конца ноября 2015 года перестала покупать природный газ у "Газпрома" из-за нерыночных цен. Импорт теперь осуществляется на западной границе. Отказ от российского газа позволил Украине начать реформу газового рынка и корпоративного управления "Нафтогаза". Сама компания впервые за долгое время перестала быть убыточной.

22 декабря 2017 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма принял решение, согласно которому "Нафтогаз" должен возобновить закупки российского газа в объеме не менее 5 млрд куб. м до конца действия контракта.

В конце февраля 2018 года "Нафтогаз" внес авансовый платеж за март в расчете возобновить поставки из России, но "Газпром" вернул деньги и направил "Нафтогазу Украины" уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа.

Действующие контракты между Украиной и Россией заканчиваются 31 декабря 2019 года. Россия требует определиться с объемом поставок газа в Украину перед тем, как договариваться о транзитном контракте, потому что от этого якобы зависит то, какие мощности "Газпром" должен гарантировать для подачи газа в сторону Украины.

19 сентября в Брюсселе состоялся третий раунд трехсторонних газовых консультаций о транзите через Украину.