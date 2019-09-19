В Брюсселе завершились трехсторонние газовые переговоры о транзите российского газа

В Брюсселе завершились трехсторонние переговоры между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа. Следующий раунд состоится в конце октября.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам встречи, передает "Европейская правда".

"На переговорах была очень позитивная конструктивная атмосфера и я хочу поблагодарить украинскую и российскую сторону. Я считаю, что сегодня мы предприняли шаги в правильном направлении. Первое и самое главное - мы согласовали в принципе, то, что будущий контракт будет базироваться на законах и правилах ЕС", - сказал Шефчович.

"О продолжительности контракта, объемах и тарифах мы договорились, что необходимо найти общее решение для всех трех элементов. Потому что объемы ключевые для установления тарифов. Продолжительность контракта очень важны для инвестиций", - добавил еврокомиссар.

Шефчович отметил, что надеется на продолжение двустороннего сотрудничества между соответствующими министерствами Украины и России для урегулирования всех необходимых для заключения контракта вопросов.

"И мы продолжим переговоры на политическом уровне в октябре, где я надеюсь мы будем иметь больший прогресс в вопросах, которые обсуждались сегодня. И со своей стороны мы будем тесно работать с Украиной, чтобы убедиться, что процесс анбандлинга, сертификации и всех необходимых документов идет должным образом", - добавил вице-президент Еврокомиссии.

Согласно сообщениям российских СМИ, РФ готова бронировать мощности украинской газотранспортной системы для транзита.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак. Он также подчеркнул, что Россия "готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспорта газа через Украину".

Российский министр добавил, что РФ предложила продлить соглашение на транзит газа через Украину на короткий срок, в случае если не будут внедрены новые требования ЕС. По его словам, на встрече были затронуты только правовые вопросы транзита, а конкретные объемы прокачки не обсуждались.

Напомним, Украина на переговорах намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит газа в объемах до 90 млрд кубометров в год. Предыдущие раунды трехсторонних переговоров по транзиту газа состоялись 17 июля 2018 и 21 января 2019.