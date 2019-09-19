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​ВСП повторно уволил экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, подозреваемого в госизмене

На заседании экс-судья не присутствовал.

​ВСП повторно уволил экс-главу Апелляционного суда Крыма Чернобука, подозреваемого в госизмене
Валерий Чернобук
Фото: investigator.org.ua

Высший совет правосудия повторно уволил с должности  судьи Апелляционного суда Днепропетровской области бывшего главу Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщает Бюро судебной информации.

Решение было принято на заседании ВСП в четверг, 19 сентября.

Адвокат Чорнобука Константин Чех ходатайствовал о переносе заседания, поскольку, по его словам, Чорнобук не получал сообщения, и сейчас находится на больничном.

Однако, члены ВСП сообщили, что запрос был направлен по адресу, который судья указал во всех документах. После совещания коллегия ВСП отказала адвокату в удовлетворении ходатайства.

Тогда Чех подал ходатайство о приостановлении рассмотрения дела, но также получил отказ.

После совещания коллегия ВСП вынесла решение об увольнении Чорнобука с должности судьи апелляционного суда Днепропетровской области.

Напомним, в марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией. Несмотря на это, оккупационные власти полуочтрова уволили его с должности и запретили въезд. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

В 2016 году Чернобук был уволен с должности за нарушение присяги судьи. Однако, в декабре 2018 году он добился отмены увольнения.

В июле 2018 года ему заочно было объявлено подозрение в госизмене. 19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве.

10 июня 2019 года Чернобука освободили из-под стражи.

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