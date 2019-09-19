Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
ГлавнаяПолитика

Винницкую область возглавил вице-мэр Винницы

Владислав Скальский раньше работал в торговых сетях "Метро" и "Лента".

Винницкую область возглавил вице-мэр Винницы
Фото: vmr.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил новым председателем Винницкой областной государственной администрации Владислава Скальского. Валерий Коровий, который возглавлял ОГА с февраля 2015 года, уволен.

Об этом говорится в указах №705-706 от 18 сентября 2019 года, которые появились на сайте главы государства в четверг.

Владислав Скальский раньше был заместителем мэра Винницы.

Он родился в Виннице и закончил местный технический университет. Долгое время работал в "Метро Кеш энд Керри", пройдя путь от менеджера до ответственного за развитие сети в Казахстане. Потом два года работал в российской сети гипермаркетов "Лента"

Вернулся в Украину в 2014 года, и с 2015 года перешел на государственную службу.

Некоторое время возглавлял гсопредприятие "Центр государственного земельного кадастра" и винницкое коммунальное предприятие "Институт развития городов".

С 24 июня 2016 года был назначен на должность заместителя мэра Винницы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также