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Суд отменил домашний арест экс-депутата Ефремова

Бывший регионал причастен к созданию организации террористов "ЛНР".

Суд отменил домашний арест экс-депутата Ефремова
Фото: Макс Левин

Старобельский районный суд Луганской области 18 сентября отменил круглосуточный домашний арест бывшего председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом сообщил его адвокат Александр Мельников, пишет агентство "Украинские новости".

18 сентября суд рассмотрел вопрос продления меры пресечения в виде домашнего ареста или замены его. Мельников подчеркнул, что защита требовала вообще отменить меру пресечения для подсудимого.

"Суд решил отменить домашний арест и заменил его на личное обязательство... Это самая мягкая мера пресечения, мягче не существует. Фактически, человек просто обязуется являться в суд", - сообщил адвокат.

По его словам, Ефремову вернут загранпаспорта, также с него снято обязательство носить электронный браслет слежения.

Адвокат сказал, что процесс против экс-главы фракции ПР находится на стадии изучения материалов защиты. Мельников уверен, что его клиент будет оправдан судом в связи с отсутствием доказательств вины.

После реабилитации Ефремова защита намерена заняться привлечением к уголовной ответственности лиц, причастных к уголовному преследованию экс-депутата Рады. Адвокат также допускает, что Ефремов подаст иск о возмещении морального и материального ущерба из-за содержания его под стражей более 3 лет.

Напомним, 10 сентября президент Владимир Зеленский назначил адвоката Ефремова Андрея Смирнова заместителем главы Офиса президента.

22 июля Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи Ефремова и отправил его домашний арест с ношением электронного браслета.

Экс-депутата задержали в Киеве летом 2016 года, в январе 2017 дело начал рассматривать Старобельский суд в Луганской области. Ефремова обвиняют в сепаратизме, государственной измене, организации захвата Луганской областной государственной администрации, пособничестве захвату управления Службы безопасности Украины и созданию самопровозглашенной "Луганской народной республики".

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Источник: "Украинские новости"
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