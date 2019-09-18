Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Мост Метро в Киеве закрыли из-за человека, который угрожает его взорвать (обновлено)
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
Полиция обезвредила мужчину на мосту Метро в Киеве, при нем не нашли взрывчатки (обновлено)
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии (обновлено)
В Киеве избили замглавы КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Экс-главе одесской полиции Головину смягчили меру пресечения

Головина отправили под ночной домашний арест.

Экс-главе одесской полиции Головину смягчили меру пресечения
Фото: Алексей Степанов/368.media

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения бывшему главе Одесской полиции генералу Дмитрию Головину.

Об этом сообщил адвокат Николай Стоянов.

"Круглосуточный домашний арест экс-начальника полиции Одесской области Головина Д.В. признан Высшим антикоррупционным судом необоснованным", - написал он в фейсбуке, обнародовав фотокопию решения суда.

Согласно документу, мера пресечения Дмитрию Головину заменена на ночной домашний арест.

Напомним, бывшего начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя подозревают в завладении табачной продукцией, которая была вещественным доказательством в полицейском расследовании. Вероятно, Головин помогал контрабандистам легализировать сигареты, которые незаконно прибывали в одесский порт.

Головина задержали 25 июля. Прокуроры просили арестовать Головина с альтернативой залога в 22 миллиона гривен. Несмотря на это, суд отправил его под круглосуточный домашний арест. Кроме того, на Головина положили ряд обязанностей, в частности, носить электронный браслет и сдать загранпаспорта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также