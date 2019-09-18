Парламентский комитет предлагает Раде продлить международные закупки лекарств еще на два года

Парламентский комитет по вопросам экономического развития поддержал правки к законопроекту о публичных закупках, которые позволят продлить международные закупки лекарственных средств еще на два года. Об этом сегодня сообщила народный депутат, экс-замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина, пишет "Интерфакс-Украина".

"Только что комитет по вопросам экономического развития проголосовал "за" важные предложения к проекту закона "О публичных закупках", которые после принятия законопроекта во втором чтении позвольте Министерству здравоохранения продолжить закупки лекарств, вакцин и медицинских изделий через международные организации еще на два года", - написала Стефанишина.

Политик отметила, что уже завтра этот законопроект планируют вынести на голосование во втором чтении.

Напомним, ранее парламент принял за основу законопроект №1076, в котором предложена новая редакция закона о публичных закупках. Согласно тексту законопроекта, нововведения предполагают ввести обязательность использования системы закупок ProZorro при закупках от 50 тыс. грн. Согласно первоначальной редакции законопроекта, не предполагает возможности закупок лекарственных средств через международные организации.

Стефанишина сообщила, что совместно с главой комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинскому страхованию Михаилом Радуцким они договорились подать соответствующие правки к законопроекту №1076, предусматривающие продление международных закупок еще на два года.