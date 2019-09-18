Зеленский ответил на петицию об отмене госфинансирования партий

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию об отмене государственного финансирования политических партий. Глава государства считает, что вопрос финансирования политических партий должен решать парламент. Ответ размещен в разделе петиций на официальном сайте президента.

Зеленский отметил, что вопрос финансирования партий регулируется законодательством, однако он подал Верховной раде проект, согласно которому право на выплаты от государства получают партии, получившие более 5% голосов на парламентских выборах.

Также предлагается сократить объем финансирования партий - с 2 до 0,01 размера минимальной зарплаты, умноженного на количество избирателей, которые приняли участие в выборах.

"На мой взгляд, такой подход является оптимальным и приемлемым компромиссом в решении вопроса борьбы с коррупцией в среде политических партий и рационального использования средств налогоплательщиков. Считаю, что проблемные вопросы государственного финансирования политических партий должны решаться путем его совершенствования парламентом, в том числе в части введения эффективного контроля за расходованием государственных средств", - сказано в ответе.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла за основу законопроект №1029, которым отменяется государственное финансирование политических партий, которые проиграли на парламентских выборах.

На досрочных парламентских выборах летом этого года более 2% голосов избирателей получили 11 политических сил. Центризбирком предусмотрел в 2020 году более 467 млн гривен госфинансирования для этих партий.