Сожженный дом Гонтаревой не был застрахован

"Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься".

Дом Валерии Гонтаревой в Гореничах, который сожгли накануне, не был застрахован.

Об этом она сказала в интервью LB.ua.

"Нет. Причем не был никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал", - сказала экс-глава НБУ, отвечая на вопрос, был ли застрахован дом.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Полиция установила, что неизвестный поджигатель бросил во двор дома две сумки, после этого - зажигательное устройство, от которого эти сумки загорелись. Затем огонь перекинулся на беседку, которая находилась рядом стояла, а от нее загорелся уже весь дом.