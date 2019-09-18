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Сожженный дом Гонтаревой не был застрахован

"Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься".

Сожженный дом Гонтаревой не был застрахован
Фото: Lb.ua

Дом Валерии Гонтаревой в Гореничах, который сожгли накануне, не был застрахован.

Об этом она сказала в интервью LB.ua.

"Нет. Причем не был никогда. Хотя после истории с машиной следовало, конечно, задуматься. Муж мог бы заняться, но в связи с тем, что он поехал меня забирать из госпиталя, так ничего и не сделал", - сказала экс-глава НБУ, отвечая на вопрос, был ли застрахован дом.

Напомним, ночью 17 сентября Гонтаревой сожгли дом в селе Гореничи под Киевом.

Полиция установила, что неизвестный поджигатель бросил во двор дома две сумки, после этого - зажигательное устройство, от которого эти сумки загорелись. Затем огонь перекинулся на беседку, которая находилась рядом стояла, а от нее загорелся уже весь дом.

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