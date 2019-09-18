Валерия Гонтарева: «Главный, кого я подозреваю – Коломойский»
Валерия Гонтарева: «Главный, кого я подозреваю – Коломойский»
Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Зеленский объявил выговор двум топ-сотрудникам своего Офиса
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
ГлавнаяПолитика

Зеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИДа

Пристайко убежден, что Западу необходимо продолжать давление на Россию.

Зеленский намерен достичь настоящего прогресса на Донбассе за полгода, - глава МИДа
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что президент Владимир Зеленский намерен достичь настоящего прогресса по урегулировании ситуации на Донбассе на протяжении ближайших шести месяцев.

Об этом Пристайко рассказадл в интервью немецкой газете Die Welt.

Отвечая на вопрос, чего можно ожидать от следующей встречи в "нормандском формате" на уровне лидеров государств и есть ли новые идеи, как можно закончить войну, глава МИДа сказал: "Президент Украины Владимир Зеленский хочет достичь настоящего прогресса на протяжении следующих шести месяцев".

При этом он подчеркнул, что урегулирование не может достигнуто быть за счет сдачи украинских территорий.

Пристайко отметил, что Западу необходимо продолжать давление на Россию

"Потому что мы уже не те украинцы, которых Путин хотел поставить на колени пять лет назад. Рост экономики в первом полугодии составил 4,6%. Для Украины это очень впечатляющая цифра, даже если нам и нужны значительно большие темпы роста. Санкциями Запад нам предоставил время, и мы его использовали. Намного мощнее армия, экономика, лучше функционирует, и довольно сильная общественная сплоченность, показавшая себя на последних выборах, - это те достижения, которыми мы оперируем за столом переговоров", - сказал министр.

Напомним, президент Зеленский ожидает от встречи с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), которая может состояться в конце сентября или октябре, обмена "всех на всех", разведения войск и сроков вывода оккупационных сил.

Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил опасения, что на саммите "четверки" Зеленский будет "один против троих" и лидеры Франции и Германии будут подталкивать его к неприемлемым уступкам России.

Вместе с тем, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Запад готов помочь России найти легкий путь для отступления с оккупириованных ею украинских территорий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также