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Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"

Президент хочет обмена "всех на всех", разведения войск и сроков вывода оккупационных сил.

Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский на брифинге со словацким президентом Зузаной Чапутовой рассказал об ожиданиях от встречи с лидерами "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия), которая может состояться в конце сентября или октябре.

"Последняя встреча нормандской четверки состоялась в середине октября 2016 года. Поэтому чего я ожидаю? Я ожидаю, что эта встреча в конце концов состоится. Когда война в стране, не могут встречи происходить раз на три года, у нас нет времени столько ждать, потому что каждый день гибнут наши парни", - сказал президент Украины.

По его словам, Украина настроена на этой встрече не поднимать вопросы, а решать их.

"Решение вопроса окончательного обмена всех наших пленных. Всех на всех. Окончательное решение с четкими терминами разведение войск. Золотое, Петровское, а потом - четкие сроки, когда мы отводим войска вдоль всей нашей линии соприкосновения. Третье - если мы обсуждаем местные выборы на оккупированных территориях, мы должны понимать четкие сроки вывода всех войск с временно оккупированных территорий", - сказал президент.

Зеленский признался, что не уверен в том, что все это можно решить за одну встречу, но добавил, что рассчитывает на реальный результат. "У нас будут сложные переговоры. Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию", - сказал он.

В дальнейшем, добавил Зеленский, подобные встречи должны происходить так часто, как нужно для решения всех вопросов, связанных с возвращение Донбасса и прекращением войны.

Напомним, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма опасается, что на саммите "четверки" Зеленский будет "один против троих" и лидеры Франции и Германии будут подталкивать его к неприемлемым уступкам России.

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