Кучма: Макрон и Меркель будут подталкивать Зеленского к уступкам РФ

Речь идет о проведении местных выборов на оккупированных территориях без надзора с украинской стороны.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России. Об этом он сказал в интервью Associated Press.

"У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно - он будет один против троих человек", - сказал Кучма.

Он также выразил обеспокоенность тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, которые контролируют российские вооруженные формирования, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

Кучма объяснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

"Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы", - подчеркнул он.

Вчера министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе. Позже Зеленский уточнил, что выборы на Донбассе состоятся только после вывода войск.

Напомним, 3 сентября советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине. 9 сентября Франция предложила провести встречу "нормандской четверки" в ближайшие дни в Париже.