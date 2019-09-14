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Северодонецкий горсовет прекратил полномочия мэра Казакова

Депутаты не согласились восстановить Казакова в должности.

Северодонецкий горсовет прекратил полномочия мэра Казакова

Северодонецкий горсовет (административный центр Луганской области) повторно прекратил полномочия городского головы Валентина Казакова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

По данным ведомства, на сессии 9 сентября секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Вячеслав Ткачук сообщил депутатам о решении суда, которое обязывает восстановить Казакова в должности.

В связи с этим Ткачук поставил на голосование проект решения о восстановлении Казакова на должности мэра, которое было принято большинством горсовета.

Далее он поставил на голосование проект решения "О досрочном прекращении полномочий городского головы" в связи с систематическим нарушением Казаковым законов Украины, что привело к ущемлению прав депутатов горсовета и жителей города.

За решение об отставке мэра проголосовало большинство горсовета.

После оккупации отдельных районов Луганской области, в том числе Луганска, Северодонецк является административным центром подконтрольной украинской власти части области.

В апреле 2016 года Северодонецкий городской суд признал незаконным решение сессии Северодонецкого городского совета Луганской области о прекращении полномочий мэра Валентина Казакова.

Впоследствии горсовет еще несколько раз принимал решение о прекращении полномочий мэра Казакова, в том числе в декабре 2018 года.

Казаков был переизбран на должность мэра Северодонецка на местных выборах 15 ноября 2015 года.

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Источник: "Українські новини"
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