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Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES

Зеленский сыграл самого себя.

На закрытом для прессы мероприятии Ялтинской европейской стратегии (YES) выступил "Квартал 95".

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Перед президентом Владимиром Зеленским, высшим руководством страны и высокими гостями выступили Евгений Кошевой, Елена Кравец в образе Юлии Тимошенко, Мика Фаталов, а также Юрий Великий, который пародировал Зеленского.

Юрий Великий, который заменил Зеленского в "Квартале", пригласил президента Украины на сцену якобы в роли переводчика. В результате Зеленский сыграл самого себя.

Также в рамках ужина выступили два специальных гостя - исполнительница роли Клэр Андервуд (сначала первая леди США, впоследствии - президент) в сериале "Карточный домик" Робин Райт и комедийный актер, бывший мэр Рейкьявика (Исландия) Йон Гнарр.

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