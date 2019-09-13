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США предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территории

Новые передатчики обеспечат украинским сигналом 2 миллиона человек.

США предоставили Украине оборудование для вещания на оккупированные территории
Фото: ua.usembassy.gov

Соединенные Штаты Америки предоставили Концерну РРТ 11 цифровых передатчиков DVB-T2 для вещания сигнала на оккупированные территории Донбасса и в Херсонской области на административной границе с Крымом.

Об этом сообщила бывшая первая заместитель министра информационной политики Эмина Джапарова.

"Переговоры о реализации этого проекта - предоставление Концерну РРТ 11 новых мощных цифровых передатчиков начались еще в 2018 году. Мы отошли от логики использования передатчиков, которые уже были в эксплуатации. Это позволяет получить современное оборудование, которое будет работать более длительное время и с меньшей затратой энергии. Мы вышли на финишную прямую - первые четыре передатчика уже установлены в Херсонской и Донецкой областях, и еще семь Концерн РРТ получит уже в следующем месяце", - говорится в фейсбуке Джапаровой.

Реализация проекта должна обеспечить ковровое покрытие украинским цифровым сигналом на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области на границе с Крымом.

По словам заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента, доступа к украинскому вещанию сейчас нет у двух миллионов человек. "Даже украинцы, которые живут на территориях, подконтрольных Киеву, рядом с линией разграничения и административной границей с Крымом имеют больше доступа к российским СМИ, которые дают больше пропаганды, чем новостей и информации, в отличие от украинского телевидения, которое предлагает разные взгляды на происходящее в стране", - цитирует дипломата посольство США.

По его словам, американское оборудование позволит дать жителям этих территорий доступ к большому набору государственных и частных каналов, аналогичному тому, который доступен на остальной территории Украины. Эта инвестиция США позволит обеспечить более сильную и единую Украину в будущем, считает Кент.

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