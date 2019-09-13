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​Зеленский: встреча с Трампом состоится в сентябре

Президент Украины собирается в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

​Зеленский: встреча с Трампом состоится в сентябре
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится до конца сентября.

Об этом он сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу.

"Я уверен, что у нас получится [встретиться], потому что меня пригласили туда. Наши дипломатические советники и господа министры согласовывают дату. Будет эта встреча до Нью-Йорка в Вашингтоне или после Нью-Йорка в Вашингтоне, она будет в ближайшее время, в сентябре", - сказал он.

Временный поверенный США в Украине Уильям Тейлор накануне в комментарии "Интерфаксу-Украина" сказал, что встреча запланирована в промежутке между 23 и 26 сентября. 

Президент Зеленский добавил, что отношения со США развиваются в правильном направлении и поблагодарил американцев за помощь.

"Соединенные Штаты временно заблокировали военную помощь в размере 250 млн, но мы никак не реагировали, пока у нас не было другого результата. Сейчас я могу спокойно сказать, что у нас прекрасные отношения с Соединенными Штатами, потому что теперь вместо заблокированных 250 миллионов у нас будут [разблокированы] 140 миллионов и 250 миллионов", - сказал Зеленский.

Напомним, что первая личная встреча Трампа и Зеленского должна была состояться в начале сентября в Польше в рамках мероприятий, связанных с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны. Но президент США не прилетел из-за урагана, который угрожал Флориде.

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