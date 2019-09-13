Украина присоединится к энергорынку Европы в 2025 году, - Гончарук

"Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье".

Украина намерена окончательно избавиться от советского наследия и максимально интегрироваться в Европейский Союз.

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ходе встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюланд, информирует пресс-служба Кабмина.

"Наши страны имеют общий исторический опыт. Верю, что Украина, наконец, окажется в европейской семье, и мы снова встретимся в рамках объединения", - сказал Алексей Гончарук.

Он отметил, что Украина намерена либерализовать энергетический рынок и отказаться от советских Жилищного и Трудового кодексов, которые были приняты еще в 60-х годах и являются абсолютно неэффективными.

"Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году", - сказал глава правительства.

Алексей Гончарук добавил, что его правительство заинтересовано в том, чтобы глубже понять опыт Эстонии в построении "государства в смартфоне" и применении современных технологий в управление государством, ведь Эстония первой в мире внедрила концепцию электронного управления.