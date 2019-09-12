Первый бунт на корабле «слуг»

Верховная Рада понемногу устает от роли бешеного принтера и опять становится «местом для дискуссий». На этой неделе команде Зеленского не удалось протолкнуть через парламент жесткую норму о лишении депутатского мандата в случае исключения из фракции. А также отправить в отставку действующий состав ЦИК . Первому помешали собственные мажоритарщики, второму – «Голос» и «Батькивщина», до сих пор довольствовавшиеся ролью попутчиков «слуг».

Фото: facebook/Владимир Струмковский

Рабство для депутатов

Группа народных депутатов фракции «Слуга народа» ещё в первый день работы новоизбранной Рады 29 августа во главе с представителем президента в КСУ Фёдором Вениславским зарегистрировала скандальный законопроект №1038 «О статусе народного депутата Украины». Именно в этом документе была прописана норма о так называемом императивном мандате для избранников народа. Суть его проста: депутат при выходе из фракции, независимо от того, избирался он по партийному списку или мажоритарке, автоматически лишается мандата. Другими словами, это вполне удобный для партийной верхушки механизм, легко позволяющий выдворить из Рады всех неугодных депутатов: «инакомыслящих», тех, кто отказывается нажимать нужные кнопки в зале в унисон с большинством по указке «сверху». Сегодня, по законодательству, фракция имеет право инициировать рассмотрение вопроса о лишении депутатских полномочий – в случае выхода из фракции только для «списочников». И эта практика уже успешно примерялась в парламентах предыдущих созывов. Так, например, в марте 2016 года БПП «Солидарность» на съезде принял решение отобрать депутатские мандаты у «неудобных списочников» Николая Томенко и Егора Фирсова, которые ранее вышли из фракции БПП.

Но у партийного руководства во все времена украинского парламентаризма то и дело возникал соблазн покрепче «удержать в вожжах» именно мажоритарщиков, которые всегда отличались особой политической строптивостью.

Так, в уже далеком 2007 году идею с отзывом депутата-мажоритарщика по решению фракции вынесла нагора Юлия Тимошенко. Все из-за очередного политического кризиса, когда в Партию регионов Виктора Януковича стройными рядами начали массово перебегать «тушки», как из Блока Тимошенко, так и НУ-НС президента Виктора Ющенко. Впрочем, тогда эти потуги и желание вернуть «на путь истинный» нерадивых депутатов окончились тщетными.

Похоже, в «Слуге народа» для упреждения вероятных поползновений из-за наличия нескольких групп влияния внутри фракции, решили на старте сделать «императивную прививку» всем депутатам, зарегистрировав тот самый законопроект 1038. Чтобы на места «уволенных» по решению руководства фракции заходили новые депутаты по списку – послушные и исправно голосующие со всем большинством.

Фото: Макс Левин

Эта идея изначально вызвала резкое отторжение у мажоритарщиков «Слуги». Тему замяли на несколько недель. Но уже вечером во вторник, 11 сентября, появился новый «черт из табакерки» – в законопроект 1045-1 о внесении изменений в Регламент ВР без согласования на фракции и главное – без рассмотрения профильным регламентным комитетом – включили все ту же норму об императивном мандате. Законопроект планировали вынести на голосование в зал первым уже утром в среду. А, учитывая, как «слуги» в «турборежиме» штампуют один за другим законы, признаваясь в том, что большинство документов прочитать они не успевают, его принятие в целом было вполне возможным. Если бы не бунт нескольких десятков депутатов фракции Зеленского.

«Слуги» протестуют

Первым «сор избы» вынес депутат-мажоритарщик Александр Дубинский, который в своём блоге рассказал, как депутатов «держат за идиотов» и обвинил руководство фракции во внесении горячей правки «втихаря и без обсуждения».

Во вторник, перед началом заседания, собеседник LB.ua из «Слуги народа» показал нам телефонную переписку в общем партийном чате. В одном из сообщений первый замглавы фракции Александр Корниенко призывал всех не поднимать бурю. Мол, после вчерашних консультаций с руководством фракции и парламента с депутатами, законопроект с нормой об императивном мандате снимают с повестки.

«Группа мажоритарщиков «Слуги народа» взбунтовалась. Мы несколько раз проводили совещания с руководством фракции. А сегодня утром были готовы идти с протестом к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием снять этот вопрос», – заявил собеседник LB.ua.

Фото: delo.ua

По его словам, окончательно тема с императивным мандатом так и не закрыта. «Офис президента и группа юристов во главе с его руководством продолжают торпедировать этот вопрос, но мы точно не будем поддерживать императивный мандат. Но это подорвёт фракцию изнутри. Мы об этом предупредили», – заверял депутат.

По его прогнозам, принятие подобной нормы с ломанием парламента через колено, могло бы лишить монобольшинство как минимум 22-30 «штыков». А это уже прямая угроза «похудения» коалиции до критической отметки – минимальных 226 голосов для принятия законов.

Александр Корниенко в общении с LB.ua подтвердил факт того, что вопрос с императивным действительно отложили. А появление резонансной правки, чуть не взорвавшей фракцию, объяснил «техническими моментами секретариата». Мол, просто сделали ошибку, внеся норму в законопроект о регламенте.

Глава фракции Давид Арахамия заверил LB.ua, что принято решение подготовить принципиально новый законопроект. По его словам, «слуги» пришли к компромиссу: каждая из групп фракции делегирует своего представителя для написания документа с чистого листа. «Главная задача – предусмотреть «норму о лишении мандата за предательство «Слуги народа». Это будет нормальная практика. Да, изначально эта норма действительно вызвала бурные дискуссии. И они нам не нужны. Поэтому мы сняли этот закон с повестки сегодня. Поэтому нужно подготовить новый документ о лишении мандата за внутреннее партийное предательство. Мы вообще изначально так и планировали подготовить закон. Но это воспринялось как-то не так. Посему, мы договорились, что это будет коллективный документ, который будет всех устраивать... У нас, знаете, идеология не на кнуте, а на понимании необходимости принятия решений», – убеждал LB.ua Давид Арахамия.

Фото: Макс Левин Давид Арахамия

Кто же был тем автором поправки «первого раздора»? Корниенко публично оправдывался, кивая на «группу депутатов». Собеседник LB.ua в «Слуге» упоминает «руководство Офиса президента». А сам Арахамия говорит о «группе юристов в партии и Офисе президента». «Законопроекты ведь писались ещё до начала сессии», – напомнил он.

Показательно, что уже после того, как стихли все страсти и споры, один из зачинщиков бунта, Александр Дубинский также рассказал LB.ua, что его вчерашний блог «вызвал нормальную реакцию» руководства.

«Мы ещё вчера все обсудили. Я подошёл с Разумкову, Стефанчуку. Теперь разбираемся: откуда это все появилось. Был дискуссионный законопроект 1038, а ребята, вероятно, дорабатывая 1045-1 об изменениях в регламент, перенесли эту норму (об императивном мандате, – А.С.). Вчера это было проблемой, а сегодня мы разобрались. Сняли вообще этот вопрос», – уверял Дубинский.

«Шатание» конституционного большинства

Помимо поползновений во фракции «Слуга народа» в парламенте вырисовывается ещё одна проблема для команды Зеленского: потенциальная нехватка депутатов до заветного конституционного большинства – 300 голосов. Источником конфликта стал вопрос об увольнении действующего состава ЦИК по представлению президента Зеленского.

Если после внесения документа президента об отстранении ЦИК у верхушки «Слуг» были оптимистичные настроения и планы проголосовать за этот вопрос уже во вторник утром, то уже через сутки аппетиты пришлось поубавить.

«Ещё вчера мы не сомневались, что «Батькивщина» и «Голос» продержат представление Зеленского по отставке ЦИК. Но сегодня 300 голосов нет. Поэтому вопрос по ЦИК тоже отложен», – рассказали собеседники LB.ua из «Слуги».

Причиной вновь стали привычные для украинский политики «трудности перевода», а точнее – несостыковки договоренностей. Якобы «Голосу» пообещали только одного представителя, в случае создания новой ЦИК и это категорически не устроило фракцию Святослава Вакарчука. Точно также перспектива получить одного представителя в Центризбиркоме на при тотальном доминировании там ставленников «Слуги народа» не прельщает «Батькивщину» Юлии Тимошенко. И даже ОПЗЖ, не имея ни одного своего представителя в комиссии, не желают обновления ЦИК.

Фото: пресс-служба президента

Таким образом, впервые вопрос, инициированный президентом Зеленским, завис в Раде. Похоже, Банковой придется понемногу отвыкать от того, что депутаты встречают любое пожелание главы государства в позе «чего изволите?».