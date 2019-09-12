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Рада сегодня не будет рассматривать норму об императивном мандате депутатов, - "Слуга народа"

Однако, "окончательно тема не закрыта".

Рада сегодня не будет рассматривать норму об императивном мандате депутатов, - "Слуга народа"
Фото: Михаил Палинчак

Сегодня Верховная рада не будет рассматривать так называемую норму об императивном мандате депутатов.

Об этом LB.ua сообщил источник из фракции "Слуга народа".

"После того, как вчера поднялся вопрос о голосовании в четверг за изменения в регламент в части исключения депутатов из фракции и потери мандата, группа мажоритарщиков «Слуги народа» взбунтовалась. Мы несколько раз проводили совещания с руководством фракции. А сегодня утром были готовы идти с протестом к спикеру Дмитрию Разумкову с требованием снять этот вопрос", - заявил он.

Депутат отметил, что в результате переговоров Александр Корниенко "написал в общий чат депутатам и сообщил им о снятии вопроса".

Однако, по его словам, "окончательно тема не закрыта". "Офис президента и группа юристов во главе с его руководством продолжают торпедировать этот вопрос, но мы точно не будем поддерживать императивный мандат. Это подорвёт фракцию изнутри. Мы об этом предупредили", - подчеркнул он.

Напомним, императивный мандат предусматривает запрет на выход из фракции, если депутат был избран по партийным спискам от избирательного объединения, партии или блока, образовавшего эту фракцию. При императивном мандате предусмотрена процедура отзыва депутата, не исполнившего этих требований.

Накануне депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что руководство его фракции предлагает лишать мандата всех депутатов, даже мажоритарщиков, которые выходят из фракции (норма об "императивном мандате") и призвал руководство фракции отказаться от намерений "протолкнуть эту норму тайком". 

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