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Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение

"Я разговаривал с министром внутренних дел... Пока я остаюсь на месте".

Первый замглавы Нацполиции Аброськин опроверг свое увольнение
Вячеслав Аброськин
Фото: npu.gov.ua

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин остается на своей должности.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Сегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока я остаюсь на месте. Сейчас нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо, побратимы, за защиту нашей страны", - написал Аброськин.

Напомним, ранее сообщалось, что трое заместителей главы Нацполиции покидают свои должности, в том числе - Аброськин.

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