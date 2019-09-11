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Трое заместителей главы Нацполиции уходят в отставку

Аброськин, Купранец и Невгад подали декларации о доходах с начала года до 10 сентября.

Трое заместителей главы Нацполиции уходят в отставку
Фото: npu.gov.ua

Трое заместителей главы Национальной полиции покидают свои должности. Соответствующие декларации о доходах опубликованы в едином реестре деклараций уполномоченных лиц.

В отставку уходят начальник департамента защиты экономики, генерал полиции Игорь Купранец, начальник главного следственного управления, генерал полиции Виталий Невгад и первый замглавы НПУ, начальник криминальной полиции, генерал Вячеслав Аброськин.

Аброськин был назначен на должность первого заместителя председателя Национальной полиции Украины - начальника криминальной полиции в июле 2017 года, Невгад занимал должность с сентября 2017 года, Купранец - с ноября 2016 года.

Уволенные с должностей заместители должны получить другие назначения.

Напомним, министр МВД Арсен Аваков сохранил должность в правительстве Гончарука.

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