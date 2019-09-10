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Житомирская область получила нового начальника полиции

Должность получил начальник криминальной полиции.

Житомирская область получила нового начальника полиции
Фото: npu.gov.ua

Новым начальником полиции Житомирской области стал Сергей Крупей, ранее занимавший должность заместителя начальника облуправления и начальника криминальной полиции в регионе.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

Крупея представил коллективу главка начальник Нацполиции Украины Сергей Князев.

Сергей Крупей закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковщины и Главного управления уголовного розыска МВД.

С августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Напомним, бывший начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко переведен в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

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