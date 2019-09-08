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В Николаевской области грабитель, пытаясь выпрыгнуть с заложницей из окна, ранил ножом полицейского

Пострадавшего доставили в больницу, злоумышленника задержали.

В Николаевской области грабитель, пытаясь выпрыгнуть с заложницей из окна, ранил ножом полицейского
Фото: npu.gov.ua

В Южноукраинске Николаевской области ранее судимый мужчина ограбил квартиру, взял в заложницы женщину и пытался выпрыгнуть с ней из окна на седьмом этаже. Полицейский при попытке остановить преступника получил ножевое ранение руки. Об этом в субботу сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел вечером 6 сентября.

"В отделение полиции поступило сообщение от 33-летней местной жительницы о том, что в ее отсутствие неизвестный проник в ее квартиру, расположенной по ул. Дружбы Народов, откуда похитил золотые украшения, деньги и мобильный телефон ", - рассказали в полиции.

Во время подворового обхода соседних многоэтажных домов полицейские услышали в одной из квартир женский крик о помощи. Войдя в помещение, правоохранители увидели мужчину, который держал нож у шеи женщины, толкал ее к балкону и намеревался выпрыгнуть вместе с ней.

"Старший сержант полиции Константин Безух бросился к злоумышленнику, который вместе с жертвой находился на балконе седьмого этажа. Полицейский успел вырвать женщину из рук нападавшего и спас его самого от падения. После чего злоумышленник достал нож и ранил полицейского в правую руку", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 36-летний местный житель. Недавно он вышел из тюрьмы.

Мужчина действительно ограбил соседнюю квартиру. Находясь у себя дома, он увидел, что полицейские осуществляют поквартирный обход. Не желая быть уличенным в квартирной краже, преступник пригрозил своей 29-летней квартирантке ножом, чтобы она сидела тихо. Но услышав, как полицейские стучат в дверь их квартиры, женщина позвала на помощь.

В доме злоумышленника были обнаружены похищенные золотые серьги, кольцо, деньги и мобильный телефон.

Раненого полицейского доставили в больницу. Злоумышленника задержали.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, 5 сентября при задержании беглецов из колонии во Львовской области ранение получил полицейский. Состояние сержанта полиции врачи оценивали как стабильно тяжелое.

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