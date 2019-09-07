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Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования

Им также предстоит пройти реабилитацию.

Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования
Освобожденные украинцы отправятся в "Феофанию" на обследования
Фото: Макс Левин

Украинские политзаключенные и военнопленные моряки, которые вернулись в Украину в рамках обмена, отправятся для прохождения обследования в государственную клиническую больницу "Феофания". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, украинский омбудсмен Людмила Денисова рассказала, что освобожденные моряки и политзаключенные пройдут реабилитацию.

Напомним, сегодня в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченных моряка. Некоторые из них находились в России с 2014 года. Зеленский рассказал, что об обмене пленными договорился 7 августа во время телефонного разговора с Путиным.

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