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Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными

Президент пообещал вернуть в Украину всех удерживаемых в России украинцев.

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными между Украиной и Россией.

"7 августа состоялся телефонный разговор с Путиным. Мы договорились о первом этапе разблокирования диалога и о первом этапе прекращения войны. Договорились создать рабочие группы и в течение месяца мы должны были говорить предметно об освобождении моряков и пленных ", - сказал Зеленский в аэропорту Борисполь после приземления самолета с освобожденными украинцами.

От Украины рабочей группой по освобождению руководил Андрей Ермак.

По словам Зеленского, стороны не меняли договоренностей в ходе реализации обмена.

"Далее мы будем приближать время возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск в два этапа. Сначала Золотое-Петровское, далее развод по всей территории, далее прекращении огня в полной мере ", - рассказал Зеленский.

Напомним, сегодня в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченные моряки. Некоторые из них находились в России с 2014 года.

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