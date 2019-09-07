​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Вилкулу и Дмитрию Колесникову сообщили о подозрении
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
ГлавнаяПолитика

В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки

Некоторые из них находились в России с 2014 года.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

В Украину вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации. Самолет с украинцам сел в аэропорту "Борисполь" ориентировочно в 13:32. В частности, в рамках обмена пленными Россия передала Украине:

Крымский режиссер, осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России. В прошлом году режиссер 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Олег Сенцов
Фото: Эскендер Ганиев
Олег Сенцов

Фото: Эскендер Ганиев

Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.

Фото: Макс Левин

Кольченко
Фото: Эскендер Ганиев
Кольченко

  • Станислава Клыха и Николая Карпюка

26 мая 2016 суд Чечни приговорил граждан Украины Николая Карпюка до 22,5 годам заключения, Станислава Клыха - к 20 годам заключения. Их обвинили в убийстве российских военных в Грозном в 1994-95 годах. Сторона обвинения не предоставила никаких доказательств того, что Клых и Карпюк находились в Чечне в этот период.

Корреспондент "Укринформа" во Франции. Сущенко задержали в Москве в сентябре 2016 года, ему предъявили обвинение в шпионаже. В 2018 году Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Роман Сущенко ( в центре) в эеропорту
Фото: facebook/Соловей Игорь
Роман Сущенко ( в центре) в эеропорту

  • Павла Гриба

Гриб попал в руки российских силовиков после того, как в сентябре 2017 года съездил в Беларусь, куда поехал на встречу к подруге, с которой познакомился в интернете. Он якобы убеждал девушку взорвать самодельное взрывное устройство на выпускном вечере. Позже Гриба нашли в краснодарском СИЗО. В марте 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Гриба к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сегодня, 23 июля Верховный суд РФ подтвердил этот приговор.

Павел Гриб
Фото: Эскендер Ганиев
Павел Гриб

Балуха задержали в его доме в Крыму в декабре 2016 года, оккупационный суд полуострова приговорил украинца к 4 годам и 11 месяцам колонии. В марте 2019 года Балуха вывезли из Крыма на территорию России.

  • Алексея Сизоновича

61-летнего гражданина Украины Алексея Сизоновича из Краснодона обвинили в подготовке теракта в Ростовской области и приговорили к 12 годам тюрьмы.

  • Эдема Бекирова

житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Макс Левин

Бекиров
Фото: Эскендер Ганиев
Бекиров

  • Артура Панова

Панов обвинялся российским следствием в подготовке террористического акта в Ростове-на-Дону с помощью самодельного взрывного устройства. Был приговорен к 8 годам тюремного заключения в 2017 году.

  • Евгения Панова

Летом 2018 года Панову присудили 8 лет лишения свободы, его признали виновным в "приготовлении диверсии в Крыму в составе диверсионной группы" и "контрабанде боеприпасов через таможенную границу Таможенного союза".

Родственники в ожидании встречи в аэропорту
Фото: Наталія Шимків
Родственники в ожидании встречи в аэропорту

Фото: Lb.ua

Также в Украину вернулись 24 моряка, задержанные при захвате украинских кораблей в Керченском проливе:

  • Юрий Будзыло
  • Вячеслав Зинченко
  • Андрей Опрыско
  • Сергей Цыбизов
  • Андрей Артеменко
  • Владимир Терещенко
  • Евгений Семидоцкий
  • Виктор Беспальченко
  • Андрей Шевченко
  • Владимир Варимез
  • Михаил Власюк
  • Богдан Головаш
  • Сергей Чулиба
  • Олег Мельничук
  • Богдан Небылица
  • Владислав Костышин
  • Сергей Попов
  • Юрий Безъязычный
  • оман Мокряк
  • Андрей Эйдер
  • Андрей Драч
  • Владимир Лисовой
  • Денис Гриценко
  • Василий Сорока 
    Фото: Макс Левин
     
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
    Фото: Макс Левин
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также