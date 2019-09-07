В аэропорт также прибыли генпрокурор Рябошапка и глава ОП Богдан.

Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский приехал в аэропорт "Борисполь" встречать освобожденных из российского плена украинцев. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Также в аэропорт прибыли генеральный прокурор Руслан Рябошапка и глава Офиса президента Андрей Богдан.

Самолеты с украинцами и россиянами синхронно вылетели из аэропортов "Борисполь" и "Внуково" около 12:10 .

Фото: Наталія Шимків Родственники в ожидании встречи в аэропорту

Ранее в "Борисполь" прибыли глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов также находится в Борисполе.

Ожидается, что в Украину летят 24 украинских моряка и 11 политзаключенных.