Президент Владимир Зеленский приехал в аэропорт "Борисполь" встречать освобожденных из российского плена украинцев. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.
Также в аэропорт прибыли генеральный прокурор Руслан Рябошапка и глава Офиса президента Андрей Богдан.
Самолеты с украинцами и россиянами синхронно вылетели из аэропортов "Борисполь" и "Внуково" около 12:10 .
Ранее в "Борисполь" прибыли глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов, командующий ВМС Вооруженных сил Украины адмирал Игорь Воронченко.
Адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов также находится в Борисполе.
Ожидается, что в Украину летят 24 украинских моряка и 11 политзаключенных.