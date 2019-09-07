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Баканов, Шефир и депутаты "Слуги народа" присутствовали на юбилее Суркиса

Как и актеры "95 квартала".

Баканов, Шефир и депутаты "Слуги народа" присутствовали на юбилее Суркиса
Иван Баканов и Сергей Шефир
Фото: radiosvoboda.org

Глава СБУ Иван Баканов, первый помощник президента Владимира Зеленского Сергей Шефир, а также депутаты от партии "Слуга народа" и актеры студии "Квартал-95" приняли участие в праздновании 70-летия депутата от партии "ОПЗЖ", соратника Виктора Медведчука Григория Суркиса. Об этом говорится в расследовании "Схем".

Иван Баканов и Сергей Шефир
Фото: radiosvoboda.org
Иван Баканов и Сергей Шефир

Празднование юбилея проходило 4 сентября в гостинице "Интерконтиненталь". Среди гостей журналисты зафиксировали экс-президентов Леонида Кравчука, Леонида Кучму и Виктора Ющенко. Соратников Суркиса по "Оппозиционной платформе "За жизнь" Сергея и Юлию Левочкиных, Юрия Бойко, Нестора Шуфрича, Наталью Королевскую, Александра Пузанова. Также на праздновании присутствовали бизнесмены Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук с супругой, также в кадр попал автомобиль, принадлежащий супруге Дмитрия Фирташа.

Также среди приглашенных были сын бывшего генпрокурора Юрия Луценко Александр, бывший глава СБУ Василий Грицак.

Из "новых лиц" украинского политикума поздравить Суркиса с 70-летием, кроме Баканова и Шефира, пришли депутаты от "Слуги народа" Михаил Радуцкий и Александр Ткаченко. Из актеров "95 квартала" замечены были Евгений Кошевой, Мика Фаталов, Степан Казанин, а также автомобиль, зарегистрированный на супруга Елены Кравец.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в интервью "1+1" говорил о том, что к партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" есть большие вопросы в части финансирования и обещал "плохой конец этой истории".

"Партия Медведчука - там есть еще большие вопросы, это его партия или там временное объединение, и кто они такие. Есть большие вопросы, откуда у них деньги на финансирование партии, откуда деньги на финансирование каналов. У нас есть ответы – объемы кэша откуда и из какой страны они все это получают. И это будет очень громкая история, которая очень плохо закончится", - сказал тогода Зеленский.

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