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Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях

"Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров".

Новый министр рассмотрит возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях
Фото: Макс Требухов

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда намерена рассмотреть возможность выплаты пенсий на оккупированных территориях с помощью международных организаций.

Об этом она заявила в интервью LB.ua.

"Мы не должны финансировать террористов, но должны обеспечить права пенсионеров, которые даже учитывая болезни не могут приехать на подконтрольные территории. Надо находить механизмы с помощью международных организаций. Мне говорили, что Красный Крест предлагал свою помощь в доступе к этим территориям. Мы также будем работать, искать эти пути и механизмы", - сказала Оксана Коляда.

Напомним, 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" президент Владимир Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО. Президент выступил за увеличение срока пребывания пенсионеров на оккупированной территории с 59 дней до 1 года.

Комментируя предложение главы государства, тогдашний глава МинВОТ Вадим Черныш заявил, что до возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под контроль украинской власти выплачивать там украинские пенсии невозможно.

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