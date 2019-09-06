Кабмин одобрил переназначение Юлии Светличной на должность главы Харьковской ОГА

Кабинет министров Алексея Гончарука на сегодняшнем закрытом заседании рассмотрел кадровые назначения в регионах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министры приняли проекты решений президента об увольнении Юлии Светличной с должности главы Харьковской ОГА в связи с завершением полномочий предыдущего президента, а также проект решения о ее повторном назначении на эту должность.

Члены правительства также согласовали решение о назначении президентом трех заместителей председателя Ивано-Франковской ОГА: Василия Ивасика, Светланы Онищук и Дмитрия Романюка.

Напомним, в августе главой Ивано-Франковской ОГА стал директор ТЭС Ахметова Денис Шмыгаль.