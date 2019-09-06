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Черниговский суд оставил Грымчака под стражей

Суд отклонил отклонил жалобу защиты экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий

Черниговский суд оставил Грымчака под стражей
Фото: Макс Левин

Черниговский апелляционный суд оставил в силе решение об аресте бывшего замминистра по делам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака. Об этом сообщила его супруга Юлия на своей странице в Фейсбуке.

"Решение апелляционного суда о применении меры пресечения: оставить без удовлетворения! Гримчака оставили под стражей в Черниговском СИЗО!" - написала Юлия Грымчак.

Напомним, Юрий Грымчак и его товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели крупной суммой денег. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО.

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