Грымчака поместили в Черниговское СИЗО

Жена Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа.

Подозреваемый в мошенничестве заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак помещен в Черниговское СИЗО. .

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Грымчака конвоировали после решения суда об исправлении ошибки в постановлении об аресте.

Напомним, Юрий Грымчак и его давний товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупных размерах). По данным следствия, эти лица путем обмана завладели крупной суммой денег. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в размере $480 тыс.

Вечером 16 августа Деснянский суд постановил взять Грымчака под стражу с залогом 6 млн гривен, но сделать этого не смогли - в постановлении был указан Юрий Михайлович, тогда как Грымчак - Николаевич. Для исправления ошибки на следующий день пришлось проводить отдельное заседание.

Сообщалось, что решение суда об исправлении описки, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, набирает силы через пять дней после его принятия, если не будет обжаловано в апелляции.

Жена Грымчака заявила, что не будет вносить залог за мужа из-за того, что у нее нет таких денег.