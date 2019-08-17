Израильский наркобарон Дов Сильвер и сотрудники СБУ, которые помогли ему сбежать, задержаны

Служба безопасности Украины задержала израильтянина Амоса Дов Сильвера, который скрылся в аэропорту "Борисполь" во время депортации в Израиль. Государственное бюро расследований также задержало троих сотрудников СБУ, которые помогли ему в этом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате принятых неотложных оперативных мероприятий Служба безопасности Украины задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера в одной из областей нашей страны. В ближайшее время он будет экстрадирован в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.

Амос Дов Сильвер был арестован на территории Украины 12 марта по требованию израильской полиции. Его розыскивали за создание сети TeleGrass, через которую велась торговля наркотиками в Израиле и других странах. По данным израильской полиции, с помощью сети TeleGrass были проданы десятки тонн наркотиков, включая марихуану, кокаин, экстази, MDMA. Оборот составлял сотни миллионов шекелей.

15 августа сразу после решения Верховного Суд, который санкционировал высылку Дов Сильвера, его отвезли в аэропорт "Борисполь" для депортации.

В аэропорту с Дов Сильвера сняли электронный браслет, после чего он сбежал.