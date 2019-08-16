С начала года правоохранители Донецкой области изъяли наркотиков на сумму более двух миллионов гривен, было задокументировано более 1200 преступлений, связанных с наркоторговлей и оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Донецкой области.

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

В частности изъято почти 16 тыс. растений каннабиса и мака, а к уголовной ответственности привлечены более 700 человек. Отмечается, что каждое седьмое раскрытое преступление - сбыт наркотиков.

Фото: npu.gov.ua

За незаконное выращивание наркосодержащих растений было привлечено к ответственности 44 человека. Кроме того, полицейские ликвидировали 51 наркопритон.

Фото: npu.gov.ua

В общей сложности с начала года из незаконного оборота правоохранители изъяли около 60 кг наркотиков, среди которых каннабис, метадон, амфетамин, метамфетамин, опий и продукты мака. А также почти 60 тыс. доз лекарственных препаратов, реализуемых незаконно.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Полтавской области обнаружили рекордно большое поле наркосодержащего мака, размером в 240 га. Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что этот случай является беспрецедентным за все годы существования Украины. Стоимость готового для потребления нарковещества, которое можно изготовить из такого количества мака - 7 миллиардов гривен.