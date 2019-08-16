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Пенсионный фонд начал оцифровывать пенсионные дела рамках проекта "Е-пенсия"

Все бумажные пенсионные дела планируют оцифровать до 2024 года.

Пенсионный фонд начал оцифровывать пенсионные дела рамках проекта "Е-пенсия"
Фото: pfu.gov.ua

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал масштабную оцифровку (ретроконверсию) бумажных пенсионных дел в рамках проекта "Е-пенсия", который предусматривает электронные услуги фонда и создание специального мобильного приложения.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Оцифровочные центры работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Отмечается, что там развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение, созданы специальные структурные подразделения.

В других регионах создание таких центров запланировано до конца сентября 2019 года.

Всего в электронный формат необходимо перевести более 10 млн действующих бумажных пенсионных дел. Соответствующие работы планируется завершить до 2024 года.

Введение электронных пенсионных дел позволит:

  • обеспечить пенсионерам доступ к материалам своего пенсионного дела в любом месте;
  • создать возможность для оказания услуг независимо от места проживания;
  • использовать высвободившиеся помещения органов Пенсионного фонда Украины;
  • обеспечить автоматизированный контроль актуальности и достоверности пенсионных документов.

Напомним, в январе Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2019 год в размере 398,2 млрд гривен.

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